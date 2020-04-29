Какие организации в Удмуртии смогут выйти на работу с 30 апреля?
Глава Удмуртии Александр Бречалов сегодня, 29 апреля, в прямом эфире сообщил, что в республике расширят список организаций и индивидуальных предпринимателей, которые смогут возобновить работу, приостановленную из-за сложной ситуации по коронавирусу.
- С 30 апреля в Удмуртии могут работать компании, предоставляющие бытовые услуги, в частности ремонта часов, обуви, одежды, бытовой техники, химчисток и др. Это касается также точек в торговых центрах при соблюдении всех санитарных норм и правил. Будут ли работать фитнес-клубы и бассейны? Пока нет! - подчеркнул Бречалов.
Отметим, 6 и 7 мая будут работать дежурные группы в детских садах.
Напомним, 27 апреля в Удмуртии разрешали работать автошколам, ломбардам, микрофинансовым организациям, рекламным агентствам, занимающихся установкой рекламных конструкций, салонам красоты и парикмахерским.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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