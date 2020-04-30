2020-04-30T06:02:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление нерабочей недели в Ижевске до 11 мая 2020 года: после этого смогут работать строительные магазины

Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов
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29 апреля состоялся очередной прямой эфир с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Он прокомментировать продление нерабочей недели в Ижевске до 11 мая 2020 года. Так, по словам главы республики, с 12 мая смогут открыться магазины по продаже непродовольственных товаров, стройматериалов и бытовой техники, а также предприятия обрабатывающей промышленности.

- Но это станет возможным, если ситуация по коронавирусу будет благоприятная, - подчеркнул глава региона.

Ранее стало известно, что с 30 апреля в Удмуртии возобновят свою работу компании, предоставляющие бытовые услуги населению. Это ремонт часов, обуви, одежды, бытовой техники, химчистки. Но опять же при соблюдении всех санитарных норм и правил.

Напомним, 28 мая Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. 29 апреля в Удмуртии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом и еще два человека скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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