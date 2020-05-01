Глава Ижевска проверил, как идет строительство школы в районе «Аэропорт»

1 Май 2020 2020-05-01T15:47:14+03:00

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Школа в быстро растущем микрорайоне А-10 жилого района «Аэропорт» - одна из самых долгожданных в Ижевске. 29 апреля глава города Олег Бекмеметьев посетил стройплощадку и проверил, как идут работы.

- Строительство идет достаточно хорошими темпами, - отметил он. - В декабре прошлого года начали с уровня котлована, а сейчас уже нулевая отметка (работы, которые производятся ниже отметки пола первого этажа – Прим. Ред.) практически полностью выведена. Меня очень беспокоит на всех современных строительных объектах, в первую очередь, гидроизоляция фундамента, от этого зависит долговечность здания. <…> На данном объекте с точки зрения фундаментных работ все технологические требования соблюдены.

Школа строится по нацпроекту «Образование», стоимость объекта по договору составляет более 342 млн рублей.Фото: Екатерина АРДАШЕВА

- В Ижевске по подобному проекту уже построены две школы, - говорит Иван Кишкан, заместитель директора ООО «Радонеж». – В настоящее время мы выполнили свайные работы, железобетонные конструкции, стены подвалов. Земляные работы начались в декабре прошлого года, а в январе мы уже приступили непосредственно к строительству объекта. <…> Мы идем с небольшим опережением графика: к 1 мая должны были закончить нулевой цикл и приступить к кладке, но часть кладки уже выполнена.

Воду к зданию также подведут раньше – не в июне, как планировалось, а уже в мае.

Сначала возле школы планировалось несколько небольших спортивных площадок, а теперь проектируется большой стадионФото: Екатерина АРДАШЕВА

Достроить объект обещают к 30 июня 2021 года. В трехэтажной школе будет предусмотрено 825 мест. Но, как отметил Олег Бекмеметьев, для большого микрорайона это достаточно мало. Сейчас решается, как строительство будет идти дальше.

- Мы готовим к утверждению стратегию, которая будет определять, какие детские сады будут строится в ближайшие 5-10 лет в городе Ижевске, исходя из тенденций в демографии и перемещения пятен застройки – это так называемая «тепловая карта», - пояснил глава города.

29 апреля глава города Олег Бекмеметьев посетил стройплощадку и проверил, как идут работыФото: Екатерина АРДАШЕВА

Также Олег Бекмеметьев рассказал о новых сроках открытия школы на улице Леваневского – ее планировали открыть уже 28 марта, но из-за режима самоизоляции дети сядут за парты только 1 сентября следующего учебного года. Строительство школы на улице архитектора Берша продолжается, она откроет свои двери для детей 1 сентября 2021 года. Кроме того, в разработку скоро поступит проектно-сметная документация новой школы в микрорайоне «Столичный».

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ИСТОЧНИК KP.RU