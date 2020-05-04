Фигуристка из Ижевска Алина Загитова возобновляет спортивную карьеру

4 Май 2020 2020-05-04T12:49:33+03:00

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Фигуристка из Ижевска Алина Загитова решила возобновить спортивную карьеру. Ее включили в состав российской сборной на сезон 2020-2021. Об этом заявил почетный президент Федерации фигурного катания на коньках Валентин Писеев.

В сборную также войдет еще одна уроженка Удмуртии – Елизавета Туктамышева.

- На исполкоме должны быть подведены итоги сезона, обсуждены планы на будущее в связи с распространением коронавируса, календарь, а также утвержден состав сборной России, который уже сформирован, но еще должен быть рассмотрен членами исполкома, - рассказал Писеев РИА Новости. - Каких-то сюрпризов в составе нет, Загитова, Медведева, Туктамышева, ясное дело, в нем присутствуют, так же, как и молодые девчонки, которые себя зарекомендовали…

Напомним, Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в прошлом сезоне после серии неудачных прокатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU