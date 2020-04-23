Олимпийская чемпионка Алина Загитова в режиме самоизоляции покажет несколько онлайн-тренировок

23 Апр 2020 2020-04-23T16:03:06+03:00

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова принимает участие в проекте, направленного на борьбу с пандемией коронавируса. Фигуристка покажет несколько домашних онлайн-тренировок.

Каждая тренировка имеет хронометраж до трёх минут. Все упражнения рассчитаны на выполнение в домашних условиях и не требуют особой физической подготовки.

Алина Загитова рассказала о важности растяжки после каждой тренировки.

-После каждой тренировки нам нужно растягивать мышцы, чтобы они потом не болели, были более эластичными и чтобы не было травм. Занимайтесь спортом, сидите дома и соблюдайте все правила, которые установил наш закон, - сказала Алина.

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Домашняя тренировка олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

ИСТОЧНИК KP.RU