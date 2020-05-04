Сезонные работы начались в лесах Удмуртии

4 Май 2020 2020-05-04T15:03:45+03:00

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В Удмуртии начались весенние работы по сохранению и восстановлению лесов. Об этом сообщает пресс-служба министерства природы республики.

Планируется, что будет восстановлена территория площадью 8500 гектаров. В лесных питомниках уже выкапывают посадочный материал и развозят его по участкам.

Отметим, что уже восстановлено 818, 6 гектаров (по состоянию на 28 апреля). Арендаторы, использующие леса для заготовки древесины, провели работы на участках площадью 658, 6 гектаров. Наибольший объем лесовосстановления выполнен на территориях Вавожского, Увинского и Кизнерского лесничеств.

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ИСТОЧНИК KP.RU