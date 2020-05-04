Еще один житель Удмуртии скончался от коронавируса

4 Май 2020 2020-05-04T11:18:42+03:00

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4 мая от коронавируса скончался 66-летний житель Удмуртии, страдающих хроническим сердечным заболеванием. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава региона Александр Бречалов.

За последние сутки было выявлено еще 18 случаев заражения опасной инфекцией. Лабораторно подтвердился диагноз у 9 ижевчан, 5 жителей Алнашского района, 2 – Завьяловского района. По одному заболевшему – в Граховском и Кезском районах.

Отметим, что всего в Удмуртии зарегистрировано 332 лабораторно подтвержденных случая. Из них 66 человек выздоровели, 10 человек скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU