С 12 мая в Удмуртии могут ослабить режим самоизоляции
12 мая в Удмуртии могут ослабить режим самоизоляции. Планируют открыть ряд организаций, в том числе непродовольственные магазины. Об этом рассказал в прямом эфире Александр Бречалов.
- Если ситуация будет стабильная, то мы может ослабить режим, - прокомментировал Александр Владимирович. – Ждем от правительства региона план плавного выхода из режима самоизоляции.
Напомним, что к утру понедельника было выявлено еще 18 новых случаев заражения опасной инфекцией. Всего в Удмуртии 332 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 66 человек выздоровели, 10 скончались (подробнее).
Онлайн: глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей в период пандемии коронавируса .
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ИСТОЧНИК KP.RU
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