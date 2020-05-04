2020-05-04T19:02:55+03:00
Коронавирус Covid-19

С 12 мая в Удмуртии могут ослабить режим самоизоляции

Планируют открыть ряд организаций
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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12 мая в Удмуртии могут ослабить режим самоизоляции. Планируют открыть ряд организаций, в том числе непродовольственные магазины. Об этом рассказал в прямом эфире Александр Бречалов.

- Если ситуация будет стабильная, то мы может ослабить режим, - прокомментировал Александр Владимирович. – Ждем от правительства региона план плавного выхода из режима самоизоляции.

Напомним, что к утру понедельника было выявлено еще 18 новых случаев заражения опасной инфекцией. Всего в Удмуртии 332 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 66 человек выздоровели, 10 скончались (подробнее).

Онлайн: глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей в период пандемии коронавируса .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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