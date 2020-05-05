2020-05-05T08:58:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 12 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Диагноз подтвердился у семи жителей Ижевска
Оксана Мымрина
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Еще 12 случаев заражения коронавирусом выявили в УдмуртииЕще 12 случаев заражения коронавирусом выявили в УдмуртииФото: Амир Закиров
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По состоянию на 5 мая в Удмуртии выявили еще 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом глава региона Александр Бречалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

— Диагноз подтвердился у семи жителей Ижевска, двух жителей Малопургинского района, и по одному жителю Якшур-Бодьинского района, Воткинска и Глазова. Среди заболевших три ребенка в возрасте от двух до пяти лет, — отметил глава республики.

Всего на сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 344 лабораторно подтвержденных случая в 58 населенных пунктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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