Еще 12 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
По состоянию на 5 мая в Удмуртии выявили еще 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом глава региона Александр Бречалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
— Диагноз подтвердился у семи жителей Ижевска, двух жителей Малопургинского района, и по одному жителю Якшур-Бодьинского района, Воткинска и Глазова. Среди заболевших три ребенка в возрасте от двух до пяти лет, — отметил глава республики.
Всего на сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 344 лабораторно подтвержденных случая в 58 населенных пунктах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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