5 Май 2020 2020-05-05T08:03:20+03:00

10 обсерваторов для приезжих из других регионов развернули в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

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В Удмуртии развернули 10 обсерваторов для приезжих из других регионов России. Как сообщил глава республики Александр Бречалов в эфире на своей странице во «ВКонтакте», часть из них уже работает, остальные откроются в майские праздники.

В Ижевске находятся 5 пунктов временного размещения — санатории «Металлург» на 87 человек, «Нефтяник» на 100 человек, профилакторий «Строитель» на 108 человек, комплекс «Чекерил» на 40 человек и гостиничный комплекс Green roof на 14 человек. Еще 2 обсерватория развернули в Можге — санаторий «Свет» на 58 человек и гостевой дом на Наговицина на 36 человек. Также по одному пункту находятся в Сарапуле — санаторий «Озон» на 96 человек, Воткинске — хостел «Универ» на 26 человек и Глазове — гостиница «Мотель» на 26 человек.

Напомним, об открытии первых двух обсерваторов глава региона рассказал в конце апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU