2020-05-05T11:01:18+03:00
Происшествия

Женщина погибла в результате аварии на трассе в Удмуртии

По факту ДТП проводят расследование
Оксана Мымрина
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Женщина погибла в результате аварии на трассе в УдмуртииЖенщина погибла в результате аварии на трассе в УдмуртииФото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР
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Женщина погибла при столкновении двух автомобилей в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, авария произошла 3 мая на 226 км дороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга».

34-летний водитель «Фиат Дукато» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2121, за рулем которого находился 66-летний мужчина.

В результате ДТП пассажир ВАЗа - 69-летняя женщина, скончалась на месте, водителей двух авто с травмами госпитализировали. По факту ДТП проводят расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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