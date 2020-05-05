Женщина погибла в результате аварии на трассе в Удмуртии
Женщина погибла при столкновении двух автомобилей в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, авария произошла 3 мая на 226 км дороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга».
34-летний водитель «Фиат Дукато» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2121, за рулем которого находился 66-летний мужчина.
В результате ДТП пассажир ВАЗа - 69-летняя женщина, скончалась на месте, водителей двух авто с травмами госпитализировали. По факту ДТП проводят расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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