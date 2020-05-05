2020-05-05T10:03:58+03:00
Общество

11-классники Удмуртии смогут приходить в школы для подготовки к ЕГЭ с 18 мая

Начальные классы будут учиться дистанционно до 25 мая
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11-классники Удмуртии смогут приходить в школы для подготовки к ЕГЭ с 18 мая11-классники Удмуртии смогут приходить в школы для подготовки к ЕГЭ с 18 маяФото: pixabay.com
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11-классники Удмуртии начнут приходить в школу на консультации с 18 мая. Об этом в прямом эфире «Вконтакте» заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

— 11-классники с 18 мая будут приходить в школы на консультации только по тем предметам, по которым будут сдавать ЕГЭ, — отметил Бречалов в эфире.

Это обязательные — математика и русский язык, а также предметы по выбору. Разработка такого формата будет идти с 12 мая. К 8 мая Министерство просвещения России проинформирует о сдаче экзаменов в 9 классах. Также глава региона сообщил, выпускники 3 и 4 курсов 26 техникумов и колледжей приступят к занятиям в очном формате в малых группах с 18 мая, а ученики начальных классов будут учиться дистанционно до 25 мая без домашних заданий. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп 6, 7, 8 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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