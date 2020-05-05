2020-05-05T12:03:51+03:00
Общество

В Ижевске проводят концерты во дворах, где живут ветераны

Так горожане поздравляют ветеранов с Днем Победы
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В Ижевске проводят концерты во дворах, где живут ветераныВ Ижевске проводят концерты во дворах, где живут ветераныФото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
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Концерты во дворах, где живут ветераны, начали проводить в Ижевске. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, таким образом горожане поздравляют в этом году ветеранов с Днем Победы.

В рамках проекта «Рядом с тобой живёт ветеран» 10 концертных бригад с 4 по 9 мая будут передвигаться на специализированных военных машинах. В составе бригад представители домов детского творчества, театров, хоров и ансамблей.

— Мы понимаем, что мы не сможем поздравить ветеранов традиционным способом на Центральной площади города, поэтому решили приехать во дворы, где они проживают, — пояснил замглавы администрации Ижевска по соцполитике Дмитрий Чистяков, — В нашем городе ветеранов войны осталось всего 94. Родственники 53 ветеранов поддержали наше стремление порадовать их в преддверии великого праздника.

Так, 4 мая в доме №37 по ул. Ключевой поселок горожане уже поздравили ветерана войны Виктора Казанцева и его супругу Ирину.

Отметим, что несмотря на условия самоизоляции акция «Бессмертный полк» тоже состоится. Виртуальное шествие будут транслировать на всех медиаэкранах страны, а также на различных online-платформах и портале Бессмертного полка России. Кроме того, 9 мая все жители Ижевска и других районов Удмуртии смогут выйти на балконы с портретами родственников, которые сражались, и вместе спеть «День Победы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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