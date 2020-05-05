2020-05-05T13:02:41+03:00
Общество

6 мая в Ижевске завершится отопительный сезон

Порядка 30 домов решили отключить отопление раньше срока
Оксана Мымрина
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6 мая в Ижевске завершится отопительный сезон6 мая в Ижевске завершится отопительный сезонФото: Диля Ахмадишина
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Отопительный сезон завершится в Ижевске 6 мая. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

— Напомню, что по закону он может быть завершён на шестой день после того, как среднесуточная температура будет выше +8 градусов. Этот срок истекает завтра. Поэтому 6 мая мы выпустим соответствующий документ. Порядка 30 домов воспользовались своим правом отключить отопление раньше по решению собственников. Это возможно для всех мкд, — пояснил глава Ижевска.

Он отметил, что с 6 мая в городе также стартуют гидравлические испытания теплосетей, пока без отключения ГВС. Всего до 15 августа запланировано 29 этапов испытаний. Отключения горячей воды начнутся с 12 мая по графику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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