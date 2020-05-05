2020-05-05T14:00:22+03:00
Общество

Удмуртия принимает участие во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»

Для участия нужно предоставить проект, связанный с поддержкой волонтерства
Оксана Мымрина
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Удмуртия принимает участие во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»Удмуртия принимает участие во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»Фото: Амир Закиров
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Удмуртия присоединилась к всероссийскому конкурсу «Регион добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.

— Цель конкурса — создание условий для устойчивого развития добровольческих инициатив на территории Удмуртии, повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Подать заявку могут зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации, государственные и автономные бюджетные учреждения, зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления, а также общественные движения, которые планируют получить статус юрлица на момент вручения субсидии.

Для участия в конкурсе нужно предоставить проект, связанный с поддержкой волонтерства, а также разработкой программ по содействию добровольчества в здравоохранении, образовании, культуре и других сферах. Отмечается, что проекты должны быть реализованы в течение 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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