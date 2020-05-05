Штендеры для участия в виртуальном шествии Бессмертного полка жителям Удмуртии могут доставить волонтеры
В период распространения коронавируса волонтеры помогут доставить жителям Удмуртии штендеры с портретами их героев, если горожане не могут забрать их из типографии сами. С такой заявкой жители региона могут обратиться по тел.: 8-800-200-34-11.
Отметим, что штендер с фото ветерана нужно разместить на своем окне или балконе во время исполнения песни «День Победы» в 19:01 9 мая. Для участия в шествии поступило уже более 600 тысяч анкет от жителей России. Зарегистрироваться можно до 7 мая.
Напомним, что трансляция шествия «Бессмертный полк - онлайн» 9 мая запланирована на медиаэкранах страны, различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ижевске проводят концерты во дворах, где живут ветераны
Удмуртия принимает участие во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»