2020-05-05T16:05:52+03:00
Общество

Штендеры для участия в виртуальном шествии Бессмертного полка жителям Удмуртии могут доставить волонтеры

Добровольцы помогут забрать штендеры из типографии
Оксана Мымрина
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Штендеры для участия в виртуальном шествии Бессмертного полка жителям Удмуртии могут доставить волонтерыШтендеры для участия в виртуальном шествии Бессмертного полка жителям Удмуртии могут доставить волонтерыФото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
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В период распространения коронавируса волонтеры помогут доставить жителям Удмуртии штендеры с портретами их героев, если горожане не могут забрать их из типографии сами. С такой заявкой жители региона могут обратиться по тел.: 8-800-200-34-11.

Отметим, что штендер с фото ветерана нужно разместить на своем окне или балконе во время исполнения песни «День Победы» в 19:01 9 мая. Для участия в шествии поступило уже более 600 тысяч анкет от жителей России. Зарегистрироваться можно до 7 мая.

Напомним, что трансляция шествия «Бессмертный полк - онлайн» 9 мая запланирована на медиаэкранах страны, различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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