Автомобилистам запретят въезжать на набережную Ижевского пруда

6 Май 2020 2020-05-06T06:24:37+03:00

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подписал постановление о запрете въезда на набережную Ижевского пруда. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- На набережной Ижевского пруда им. Зодчего Дудина, на участке от ул. Милиционная до строительных ворот у монумента «Навеки с Россией» с двух сторон будут установлены дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещен», - говорится в сообщении.

Решение было принято в соответствии с распоряжением главы Удмуртии «О режиме повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения коронавируса».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU