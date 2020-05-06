Реконструкция трамвайных путей на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова начнется 7 мая в Ижевске

6 Май 2020 2020-05-06T07:54:49+03:00

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В Ижевске 7 мая начнется реконструкция трамвайных путей на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- 6 мая на участке пройдут подготовительные работы. В связи с этим будет сужена проезжая часть ул. Кирова, по направлению от ул. М. Горького к ул. Пушкинской. А с 09:00 7 мая до 05:00 9 мая будет закрыто движение трамваев №№ 2, 9 на перекрёстке улиц К.Маркса и Кирова. Движение будет организовано: №2-й маршрут - ул. Промышленная - ул. Ленина - Центр. №4-й маршрут – закрыт, №7-й маршрут - кинотеатр «Аврора» - Буммаш с 05:50 до 23:00, №9-й маршрут – закрыт, - говорится в сообщении.

При этом трамваи №1 и №10 в городок Металлургов будут ходить по установленному расписанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU