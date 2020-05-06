Аномальная жара и усиление ветра ожидается в ближайшие дни в Удмуртии

6 Май 2020 2020-05-06T15:00:50+03:00

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В Удмуртии до вечера 6 мая 2020 года ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- До 19:00 6 мая 2020 года местами по Удмуртии ожидается усиление южного ветра с порывами до 15-17 м/с. Также в период с 6 по 10 мая в республике ожидается аномально жаркая погода – температура будет выше климатической нормы на 7 градусов и выше, - сообщает пресс-служба.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, 7 мая, в четверг, днем +23…+24 градуса, ночью +15…+17 градусов, пасмурно.

8 мая, в пятницу, днем ожидается +24…+26 градусов, ночью +13…+16 градусов, облачно с прояснениями.

9 мая, в субботу, днем +25…+27 градусов, ночью +13…+15 градусов, пасмурно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Традиционно в мае депутаты госсовета Удмуртии отчитываются о доходах за прошлый год. Самый богатый депутат в 2019 году заработал 118,5 млн рублей.

- Организаторы проекта «Песни нашей Победы» подвели итоги заключительного полуфинала и готовы объявить имена всех участников финального гала-концерта, который пройдет 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU