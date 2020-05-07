Жительница Удмуртии убила мужа в состоянии аффекта

7 Май 2020 2020-05-07T12:18:30+03:00

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В Удмуртии осудили 58-летнюю местную жительницу за убийство мужа в состоянии аффекта. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, в ноябре 2019 года ночью между женщиной и ее 57-летним пьяным мужем произошла ссора. Мужчина обвинял жену в измене, оскорблял ее и устроил в доме погром. За несколько лет совместной жизни мужчина в состоянии опьянения вел себя агрессивно, избивал жену. Когда после очередного скандала мужчина уснул, женщина принесла веревку, накинула ему на шею и задушила, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, проведены экспертизы, проведена проверка показаний.

Суд принял во внимание состояние аффекта женщины и ситуацию, возникшую с поведением мужа. Она приговорена к ограничению свободы сроком на 1 год 5 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU