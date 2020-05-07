2020-05-07T12:18:30+03:00
Происшествия

Жительница Удмуртии убила мужа в состоянии аффекта

Ей назначили наказание
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии осудили 58-летнюю местную жительницу за убийство мужа в состоянии аффекта. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, в ноябре 2019 года ночью между женщиной и ее 57-летним пьяным мужем произошла ссора. Мужчина обвинял жену в измене, оскорблял ее и устроил в доме погром. За несколько лет совместной жизни мужчина в состоянии опьянения вел себя агрессивно, избивал жену. Когда после очередного скандала мужчина уснул, женщина принесла веревку, накинула ему на шею и задушила, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, проведены экспертизы, проведена проверка показаний.

Суд принял во внимание состояние аффекта женщины и ситуацию, возникшую с поведением мужа. Она приговорена к ограничению свободы сроком на 1 год 5 месяцев.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- С 12 мая Госавтоинспекция Удмуртии начнет принимать экзамены на право управления транспортом.

- Печальные новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доставка шаров и фотосессии: как ижевчанам порадовать близких во время самоизоляции
Ижевчанина подозревают в поджоге двух иномарок
Перепутали: директора Удмуртской филармонии ошибочно приняли за разбойника
Жительница Удмуртии убила мужа в состоянии аффекта
Движение трамваев №2 и №9 в Ижевске временно закрыто
С 12 мая Госавтоинспекция Удмуртии начнет принимать экзамены на право управления транспортом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии
По состоянию на 7 мая в Удмуртии зарегистрировали один случай заражения коронавирусом
Обработка территорий от клещей и грызунов началась в Ижевске
Спасатели Ижевска освободили трехлетнего малыша, закрытого в квартире
Два новых пешеходных перехода появятся в Ижевске
50-метровый бассейн в Ижевске: фоторепортаж со стройки
Tele2 продлевает бесплатные мессенджеры до 15 мая для абонентов за рубежом
Группу подростков из Удмуртии на лодке унесло течением
Самый «бедный» депутат Госсовета Удмуртии заработал 518 тысяч рублей
Жители Удмуртии присоединились ко Всероссийской акции «Окна Победы»
На Шабердинском тракте в Удмуртии начался ремонт дороги
Аномальная жара и усиление ветра ожидается в ближайшие дни в Удмуртии
Самый богатый депутат госсовета Удмуртии за 2019 год заработал 118,5 млн рублей