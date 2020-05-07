2020-05-07T08:49:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии

Ему было 72 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии скончался еще один пациент с коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

- Он поступил в больницу с пневмонией, выраженных хронических заболеваний не имел, находился несколько дней в отделении интенсивной терапии, без ИВЛ, был стабилизирован, переведён в отделение, а вчера скоропостижно скончался. Врачи сделали все, что могли, - написал глава республики.

Мужчине было 72 года.

Напомним, по состоянию на 7 мая в Удмуртии зарегистрирован один случай заражения коронавирусом (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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