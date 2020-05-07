Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии
В Удмуртии скончался еще один пациент с коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
- Он поступил в больницу с пневмонией, выраженных хронических заболеваний не имел, находился несколько дней в отделении интенсивной терапии, без ИВЛ, был стабилизирован, переведён в отделение, а вчера скоропостижно скончался. Врачи сделали все, что могли, - написал глава республики.
Мужчине было 72 года.
Напомним, по состоянию на 7 мая в Удмуртии зарегистрирован один случай заражения коронавирусом (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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