С 12 мая Госавтоинспекция Удмуртии начнет принимать экзамены на право управления транспортом

7 Май 2020 2020-05-07T09:33:06+03:00

Обмен ВУ ведется по предварительной записи через госуслуги

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии Госавтоинспекция с 12 мая начинает прием экзаменов на право управления транспортом. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- Госавтоинспекция возобновляет прием экзаменов на право управления транспортными средствами всех категорий и подкатегорий, в том числе у лиц, подвергнутых административному наказанию в виде лишения права на управление транспортными средствами, - сообщает ведомство.

Регистрация транспорта и обмен водительских удостоверений проводится по предварительной записи через госуслуги.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Печальные новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии.

- Глава Удмуртии рассказал, сколько случаев заражения коронавирусом зарегистрировали на утро 7 мая.

- В Ижевске началась обработка от клещей и грызунов, какие территории уже безопасны?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU