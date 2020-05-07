С 12 мая Госавтоинспекция Удмуртии начнет принимать экзамены на право управления транспортом
В Удмуртии Госавтоинспекция с 12 мая начинает прием экзаменов на право управления транспортом. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- Госавтоинспекция возобновляет прием экзаменов на право управления транспортными средствами всех категорий и подкатегорий, в том числе у лиц, подвергнутых административному наказанию в виде лишения права на управление транспортными средствами, - сообщает ведомство.
Регистрация транспорта и обмен водительских удостоверений проводится по предварительной записи через госуслуги.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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