2020-05-07T09:33:06+03:00
Общество

С 12 мая Госавтоинспекция Удмуртии начнет принимать экзамены на право управления транспортом

Обмен ВУ ведется по предварительной записи через госуслуги
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии Госавтоинспекция с 12 мая начинает прием экзаменов на право управления транспортом. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- Госавтоинспекция возобновляет прием экзаменов на право управления транспортными средствами всех категорий и подкатегорий, в том числе у лиц, подвергнутых административному наказанию в виде лишения права на управление транспортными средствами, - сообщает ведомство.

Регистрация транспорта и обмен водительских удостоверений проводится по предварительной записи через госуслуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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