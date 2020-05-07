Ижевчанина подозревают в поджоге двух иномарок
В Ижевске задержали подозреваемого в поджоге двух иномарок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- 5 мая рано утром во дворе на улице 7-я Подлесная загорелись две иномарки «Лифан» и «Субару». Установлено, что причиной возгорания явился поджог. Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования полицейские задержали 25-летнего местного жителя, который был ранее судим. Оказалось, пьяный ижевчанин пытался угнать машины, но не смог открыть двери, после чего поджег их, - сообщает пресс-служба.
Ущерб составил 215 тысяч рублей. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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