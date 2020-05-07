2020-05-07T12:22:46+03:00
Происшествия

Ижевчанина подозревают в поджоге двух иномарок

Возгорание произошло 5 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске задержали подозреваемого в поджоге двух иномарок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 5 мая рано утром во дворе на улице 7-я Подлесная загорелись две иномарки «Лифан» и «Субару». Установлено, что причиной возгорания явился поджог. Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования полицейские задержали 25-летнего местного жителя, который был ранее судим. Оказалось, пьяный ижевчанин пытался угнать машины, но не смог открыть двери, после чего поджег их, - сообщает пресс-служба.

Ущерб составил 215 тысяч рублей. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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