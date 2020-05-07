2020-05-07T12:16:05+03:00
Общество

Движение трамваев №2 и №9 в Ижевске временно закрыто

Это связано с ремонтом трамвайных путей
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

В Ижевске временно закрыли движение трамваев №2 и №9 на участке от магазина «Океан» до Буммаша. Об этом сообщается на странице ИжГЭТ.

- Для перевозки пассажиров движение организовано: 4 маршрут: с 05:45 до 10:20, с 14:10 до 19:00 (в часы пик) – ул. Промышленная – к/т «Аврора»; с 10:20 до 14:10, с 19:00 до 23:10 – ул. Промышленная – центр. Трамвайные маршруты № 1, 7, 10 курсируют в течение всего дня, - говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая на участке были проведены подготовительные работы на путях (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- С 12 мая Госавтоинспекция Удмуртии начнет принимать экзамены на право управления транспортом.

- Печальные новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии.

- Глава Удмуртии рассказал, сколько случаев заражения коронавирусом зарегистрировали на утро 7 мая.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доставка шаров и фотосессии: как ижевчанам порадовать близких во время самоизоляции
Ижевчанина подозревают в поджоге двух иномарок
Перепутали: директора Удмуртской филармонии ошибочно приняли за разбойника
Жительница Удмуртии убила мужа в состоянии аффекта
Движение трамваев №2 и №9 в Ижевске временно закрыто
С 12 мая Госавтоинспекция Удмуртии начнет принимать экзамены на право управления транспортом
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии
По состоянию на 7 мая в Удмуртии зарегистрировали один случай заражения коронавирусом
Обработка территорий от клещей и грызунов началась в Ижевске
Спасатели Ижевска освободили трехлетнего малыша, закрытого в квартире
Два новых пешеходных перехода появятся в Ижевске
50-метровый бассейн в Ижевске: фоторепортаж со стройки
Tele2 продлевает бесплатные мессенджеры до 15 мая для абонентов за рубежом
Группу подростков из Удмуртии на лодке унесло течением
Самый «бедный» депутат Госсовета Удмуртии заработал 518 тысяч рублей
Жители Удмуртии присоединились ко Всероссийской акции «Окна Победы»
На Шабердинском тракте в Удмуртии начался ремонт дороги
Аномальная жара и усиление ветра ожидается в ближайшие дни в Удмуртии
Самый богатый депутат госсовета Удмуртии за 2019 год заработал 118,5 млн рублей