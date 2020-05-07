Движение трамваев №2 и №9 в Ижевске временно закрыто

7 Май 2020 2020-05-07T12:16:05+03:00

Это связано с ремонтом трамвайных путей

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В Ижевске временно закрыли движение трамваев №2 и №9 на участке от магазина «Океан» до Буммаша. Об этом сообщается на странице ИжГЭТ.

- Для перевозки пассажиров движение организовано: 4 маршрут: с 05:45 до 10:20, с 14:10 до 19:00 (в часы пик) – ул. Промышленная – к/т «Аврора»; с 10:20 до 14:10, с 19:00 до 23:10 – ул. Промышленная – центр. Трамвайные маршруты № 1, 7, 10 курсируют в течение всего дня, - говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая на участке были проведены подготовительные работы на путях (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU