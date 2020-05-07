По состоянию на 7 мая в Удмуртии зарегистрировали один случай заражения коронавирусом
В Удмуртии на 7 мая зарегистрировали один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает глава республики Александр Бречалов.
- Есть и хорошие новости - мы выписали рекордное число заболевших, окончательно справились с инфекцией 22 человека!, - отметил глава региона.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 345 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией - из них 3 - дети. Все они находятся на стационарном лечении, состояние - удовлетворительное.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Коронавирус в Ижевске, последние новости на 6 мая 2020 года.
- Жители Удмуртии, застрявшие в Турции, прилетели в Уфу.
- Заведующая детским отделением инфекционной больницы Удмуртии рассказала, как дети переносят коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»