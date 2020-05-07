2020-05-07T08:37:07+03:00
Коронавирус Covid-19

По состоянию на 7 мая в Удмуртии зарегистрировали один случай заражения коронавирусом

22 человека выздоровели
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на 7 мая зарегистрировали один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает глава республики Александр Бречалов.

- Есть и хорошие новости - мы выписали рекордное число заболевших, окончательно справились с инфекцией 22 человека!, - отметил глава региона.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 345 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией - из них 3 - дети. Все они находятся на стационарном лечении, состояние - удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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