50 камер видеонаблюдения планируют установить в Ижевске

8 Май 2020 2020-05-08T09:24:17+03:00

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В Ижевске планируют установить 50 камер видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город». Об этом «Комсомолке» рассказал начальник управления гражданской защиты администрации Ижевска Сергей Шастин.

- Камеры появятся во всех районах города, в тех местах, где чаще всего происходят преступления. Также ими оснастят пять религиозных объектов. Все камеры работают в режиме онлайн и ведут беспрерывную запись видео. Для удобства работы с камерами наблюдения организованы рабочие места в ЕДДС Ижевска, МЧС по Удмуртии, дежурной части УМВД по городу Ижевску и других силовых структурах, - пояснил Сергей Шастин.

На данный момент в городе работает 95 камер. Они умеют подсчитывать людей, у них стоят детекторы движения, также они умеют определять пересечение периметра и умеют много других возможностей.

На установку камер планируют потратить 12,8 млн рублей. Всего в республике появится 115 таких камер.

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ИСТОЧНИК KP.RU