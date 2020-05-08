128 вахтовиков прилетело в Удмуртию спецбортом
В Удмуртию прилетели 128 вахтовиков спецбортом. Об этом сообщил глава Удмуртии на встрече с журналистами 8 мая.
- Все они жители республики. Первыми прилетели вахтовики, чей результат на инфекцию оказался отрицательным. Они отправятся в пункты временного размещения. Здесь они пробудут 14 дней, каждый дважды сдаст тест на коронавирусную инфекцию и затем, при наличии отрицательного результата, отправится домой. Для прибывших будет организовано трехразовое питание, - отметил глава республики.
Также руководитель сообщил, что вахтовики летели в спецкостюмах и в масках. На данный момент в Якутии остается еще 69 жителей Удмуртии. Их доставят другими бортами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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