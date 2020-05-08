На перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова в Ижевске завершили ремонт трамвайных путей

8 Май 2020 2020-05-08T17:42:42+03:00

На этом участке уже несколько раз сходили с рельсов трамваи

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В Ижевске на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса завершили ремонт трамвайных путей. Показываем, как проходила реконструкция.

Фото: Сергей Грачев

Напомним, ранее гендиректор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6. FM, 12+), что именно на этом перекрестке чаще всего сходят трамваи.

Фото: Сергей Грачев

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МУП «ИжГЭТ», на перекрестке трамваи поворачивают и в этот момент между колесом и рельсом более сильное трение, чем во время езды по прямой. Поэтому рельсы изнашиваются быстрее

6 мая на участке заменили изогнутые рельсы по направлению в городок Металлургов. 7 мая на повороте в сторону Буммаша провели те же самые работы. 8 мая основные работы на перекрёстке завершили, запустили движение трамваев и засыпали щебнем пространство между рельсами.

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ИСТОЧНИК KP.RU