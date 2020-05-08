Глава Удмуртии: «Мы не даем разрешения открываться непродовольственным магазинам 12 мая»

8 Май 2020 2020-05-08T16:20:33+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с журналистами 8 мая сообщил о том, что власти не дают разрешение на открытие непродовольственных магазинов.

- Если не будет взрывного роста заражений коронавирусной инфекцией в республике до 18 мая, то торговые центры и непродовольственные магазины смогут открыть свои торговые точки, - отметил глава республики.

Александр Бречалов отметил, что такое решение было принято в связи с наблюдением соблюдения масочного режима.

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Брифинг главы Удмуртии Александра Бречалова 8 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU