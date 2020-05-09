В сквере у Вечного огня в Ижевске идет вахта памяти

9 Май 2020 2020-05-09T09:11:31+03:00

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В Ижевске в сквере Победы у вечного огня идет вахта памяти. Обычно ее несут школьники, но в этом году из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу, было решено, что у Вечного огня будут стоять представители ветеранских организаций.

Фото: Амир Закиров

С самого утра цветы возложили глава Удмуртии, глава Ижевска, волонтеры, казаки и простые горожане.

Сейчас в сквере не многолюдно как бывает обычно в День Победы, призываем вас оставаться дома и в случае, если вы пойдете на улицу соблюдать масочный режим.

Фото: Амир Закиров

Какие онлайн-мероприятия пройдут 9 мая рассказываем в нашем материале (подробнее).

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Не пожалейте времени, зайдите и прочитайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU