В сквере у Вечного огня в Ижевске идет вахта памяти
В Ижевске в сквере Победы у вечного огня идет вахта памяти. Обычно ее несут школьники, но в этом году из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу, было решено, что у Вечного огня будут стоять представители ветеранских организаций.
Фото: Амир Закиров
С самого утра цветы возложили глава Удмуртии, глава Ижевска, волонтеры, казаки и простые горожане.
Сейчас в сквере не многолюдно как бывает обычно в День Победы, призываем вас оставаться дома и в случае, если вы пойдете на улицу соблюдать масочный режим.
Фото: Амир Закиров
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ИСТОЧНИК KP.RU
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