2020-05-09T09:11:31+03:00
75 лет Великой Победы

В сквере у Вечного огня в Ижевске идет вахта памяти

Её несут представители ветеранских организаций
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске в сквере Победы у вечного огня идет вахта памяти. Обычно ее несут школьники, но в этом году из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу, было решено, что у Вечного огня будут стоять представители ветеранских организаций.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

С самого утра цветы возложили глава Удмуртии, глава Ижевска, волонтеры, казаки и простые горожане.

Сейчас в сквере не многолюдно как бывает обычно в День Победы, призываем вас оставаться дома и в случае, если вы пойдете на улицу соблюдать масочный режим.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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