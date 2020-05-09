Рейды по соблюдению режима самоизоляции продолжаются в Ижевске
В Ижевске продолжаются рейды по соблюдению режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
Так, 7 мая было проверены места массового скопления людей и торговые объекты. Несмотря на режим самоизоляции на улицах города многолюдно. С горожанами, которые нарушили режим были проведены профилактические беседы, было вручено более 170 предупреждений, составлено 28 протоколов, материалы направлены в районный суд.
- Жаль, что не все горожане осознают опасность коронавируса и свою ответственность, гуляют, часто с алкоголем, а рядом их дети… С такими работаем не только профилактически, для них применяются административные взыскания, - отмечают волонтеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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