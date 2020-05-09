На 9 мая в Удмуртии выявлено еще 18 случаев заражения коронавирусом

9 Май 2020 2020-05-09T07:36:59+03:00

Всего в республике 370 подтвержденных случаев заражения вирусом

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В Удмуртии по состоянию на 9 мая выявлено еще 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 13 жителей Воткинского района и 5 жителей Ижевска. Девять человек находятся в тяжелом состоянии, 36 - средней степени тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии, - отметил руководитель.

На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 370 случаев заражения коронавирусом из них 11 летальных случаев и 106 человек выздоровели.

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Брифинг главы Удмуртии Александра Бречалова 8 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU