2020-05-08T17:53:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 8 мая 2020 года: новые случаи заражения и выступление главы республики

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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8 мая в Удмуртии выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях (подробнее).

Что еще произошло:

- С 12 мая возобновляют работу суды Удмуртии.

- Глава Удмуртии сообщил, какие организации смогут возобновить работу.

- Глава Удмуртии рассказал о возможности открыть непродовольственные магазины с 12 мая.

- 128 вахтовиков прилетело в Удмуртию спецбортом.

- Традиционный салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесут.

- Удмуртия - в числе регионов с высокой смертностью от коронавируса. Печальный антирейтинг узнайте здесь.

Индекс самоизоляции на 18:50 8 мая составляет 2,3 балла из 5 возможных.

Брифинг главы Удмуртии Александра Бречалова 8 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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