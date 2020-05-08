Коронавирус в Ижевске, последние новости на 8 мая 2020 года: новые случаи заражения и выступление главы республики
8 мая в Удмуртии выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях (подробнее).
Что еще произошло:
- С 12 мая возобновляют работу суды Удмуртии.
- Глава Удмуртии сообщил, какие организации смогут возобновить работу.
- Глава Удмуртии рассказал о возможности открыть непродовольственные магазины с 12 мая.
- 128 вахтовиков прилетело в Удмуртию спецбортом.
- Традиционный салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесут.
- Удмуртия - в числе регионов с высокой смертностью от коронавируса. Печальный антирейтинг узнайте здесь.
Индекс самоизоляции на 18:50 8 мая составляет 2,3 балла из 5 возможных.
Брифинг главы Удмуртии Александра Бречалова 8 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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