Грозы и усиление ветра ожидаются в Удмуртии
В Ижевске и в Удмуртии 10 мая ожидаются грозы, при грозе усиление ветра до 12-14 м/с. Предупреждение сделало МЧС по республики со ссылкой на синоптиков.
Грозы ожидаются до 11 часов этого дня.
Жителям рекомендовано закрыть оконные рамы и форточки, водителям соблюдать безопасный скоростной режим, автовладельцам внимательно выбирать места остановки и стоянки для своих авто.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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