Грозы и усиление ветра ожидаются в Удмуртии

10 Май 2020 2020-05-10T07:24:00+03:00

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В Ижевске и в Удмуртии 10 мая ожидаются грозы, при грозе усиление ветра до 12-14 м/с. Предупреждение сделало МЧС по республики со ссылкой на синоптиков.

Грозы ожидаются до 11 часов этого дня.

Жителям рекомендовано закрыть оконные рамы и форточки, водителям соблюдать безопасный скоростной режим, автовладельцам внимательно выбирать места остановки и стоянки для своих авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU