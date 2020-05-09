Ижевчанка организовала «Бессмертный полк» в подъезде дома

9 Май 2020 2020-05-09T18:01:46+03:00

Ольга Николаевна считает, что из окон можно просто не увидеть героев

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Ижевчанка Ольга Чиркова организовала «Бессмертный полк» на стенах подъезда своего дома. Узнали, почему именно подъезд и как отнеслись к этому соседи.

- Вообще у нас дружный дом, мы всегда что-нибудь вешаем на стены. Так получилось, что в нашем подъезде жила женщина, которая на войне, она была ребенком, работала в госпитале. Ее не стало около двух лет назад, мой ребенок написал материал о ней и мы повесили его на стену. А потом туда же повесили портреты ветеранов, которые жили в подъезде и ветеранов из нашей семьи, - рассказывает Ольга Николаевна.

Фото: героя публикации

К слову, соседи по подъезду не возражали и с интересом рассматривали фотографии. И к тому же, ижевчанка считает, что портреты ветеранов на окнах многоэтажек могут не все увидеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU