Глава Ижевска рассказал, как в городе идет ремонт дорог

11 Май 2020 2020-05-11T07:31:15+03:00

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте» рассказал, как в городе идет ремонт дорог. По его словам, сейчас погода позволяет ударно работать.

Что сделано на сегодняшний день:

ул. Пушкинская от ул. 10 лет Октября до ул. Холмогорова: уложен верхний слой покрытия, выполнен ремонт тротуара.

пер. Раздельный от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская: проведены фрезерование покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоя покрытия, замена бортовых камней, ведется ремонт тротуаров.

Дорога Ижевск-Оранжерейный комплекс: прошлогодние недочеты подрядчик устранил за свой счет; из работ этого года - уложен верхний слой асфальта, ведется ремонт тротуара и укрепление обочин.

ул. Сельская: установка бортовых камней, устройство выравнивающего и верхнего слоя покрытия.

пер. Профсоюзный от ул. Совхозная до ул. Парковая: выполнено фрезерование покрытия, уложен выравнивающий слой, идёт замена бортовых камней и ремонт тротуара.

ул. Халтурина от ул. Ленина до с/о «Знамя»: выполнено фрезерование покрытия, устройство выравнивающего слоя, идёт ремонт тротуаров.

Шабердинский тракт: идет фрезерование покрытия, устройство выравнивающего слоя асфальта.

Напомним, что всего в списке на ремонт в Ижевске 23 дороги и 20 тротуаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU