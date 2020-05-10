Взрывы в Удмуртии: жителям Пугачево разрешили вернуться домой вечером 10 мая

10 Май 2020 2020-05-10T17:04:47+03:00

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Жителям военного городка в селе Пугачево разрешили вернуться домой сегодня, 10 мая, после 18:00. Решение было озвучено на очередном заседании оперативного штаба.

Фото: Сергей Юрин

- Просьба соблюдать общественный порядок, масочный режим, не создавать толпу. Для обеспечения общественного порядка группировка сил Росгвардии будет продолжать патрулирование городка до утра 11 мая, - уточнил на личной странице «ВКонтакте» Сергей Юрин глава Малопургинского района.

По его словам, в это же время бригады газовой службы начнут подавать газ в квартиры.

Работа по ликвидации возгораний продолжается.

Фото: Сергей Юрин

Напомним, 9 мая на территории бывшего военного городка загорелась трава, были слышны громкие хлопки. От жара срабатывали неразорвавшиеся артиллерийские снаряды, оставшиеся на территории воинской части с 2011 года, когда здесь произошел крупный пожар. Жителей эвакуировали.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/778350" frameborder="0"></iframe> Авиация МЧС тушит пожар на территории бывшего арсенала вооружений в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU