Взрывы в Удмуртии: жителям Пугачево разрешили вернуться домой вечером 10 мая
Жителям военного городка в селе Пугачево разрешили вернуться домой сегодня, 10 мая, после 18:00. Решение было озвучено на очередном заседании оперативного штаба.
Фото: Сергей Юрин
- Просьба соблюдать общественный порядок, масочный режим, не создавать толпу. Для обеспечения общественного порядка группировка сил Росгвардии будет продолжать патрулирование городка до утра 11 мая, - уточнил на личной странице «ВКонтакте» Сергей Юрин глава Малопургинского района.
По его словам, в это же время бригады газовой службы начнут подавать газ в квартиры.
Работа по ликвидации возгораний продолжается.
Фото: Сергей Юрин
Напомним, 9 мая на территории бывшего военного городка загорелась трава, были слышны громкие хлопки. От жара срабатывали неразорвавшиеся артиллерийские снаряды, оставшиеся на территории воинской части с 2011 года, когда здесь произошел крупный пожар. Жителей эвакуировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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