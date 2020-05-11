Шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии

11 Май 2020 2020-05-11T08:21:32+03:00

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По состоянию на утро 11 мая в Удмуртии выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

- Диагноз подтвердился у 2 жителей Ижевска, по одному заболевшему в Глазове, Увинском, Шарканском, Завьяловском районах. В числе заболевших за последние сутки один ребенок 5 лет, - написал Бречалов.

Окончательно справились с инфекцией и выписаны из больницы еще 8 человек. Всего в республике зарегистрировано 395 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Отметим, что со вчерашнего дня (10 мая) на территории поселка Новый Воткинского района действуют ограничительные мероприятия: на границе установили временный пропускной пункт. Въезд на территорию будет возможен только при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или справки с места работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU