Шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии
По состоянию на утро 11 мая в Удмуртии выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».
- Диагноз подтвердился у 2 жителей Ижевска, по одному заболевшему в Глазове, Увинском, Шарканском, Завьяловском районах. В числе заболевших за последние сутки один ребенок 5 лет, - написал Бречалов.
Окончательно справились с инфекцией и выписаны из больницы еще 8 человек. Всего в республике зарегистрировано 395 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Отметим, что со вчерашнего дня (10 мая) на территории поселка Новый Воткинского района действуют ограничительные мероприятия: на границе установили временный пропускной пункт. Въезд на территорию будет возможен только при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или справки с места работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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