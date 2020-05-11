Почти 600 000 рублей лишился житель Удмуртии под предлогом допзаработка в сети

11 Май 2020 2020-05-11T09:26:14+03:00

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580 000 рублей лишился 51-летний житель Удмуртии под предлогом допзаработка в сети. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В конце апреля этого года мужчина увидел в интернете рекламу о возможности дополнительного заработка на бирже. Перейдя по ссылке, мужчина указал в анкете свои данные и через несколько дней ему позвонили. Неизвестный представился сотрудником фирмы, занимающейся торгами на бирже, и предложил вложить деньги с последующим получением дохода.

- Заявитель согласился: следуя указаниям звонившего, он в течение нескольких дней перевел на неизвестный ему ранее счет 580 000 рублей. После того, как «сотрудник» биржи перестал выходить на связь, мужчина обратился в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU