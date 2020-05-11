2020-05-11T15:32:59+03:00
Общество

Жители Удмуртии 9 мая установили «Рекорд Победы»

В акции приняли участие более 2000 человек
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Удмуртии 9 мая установили «Рекорд Победы». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По условиям акции участники должны были отжиматься или подтягиваться. Количество суммировались и к 9 мая совместными усилиями Удмуртия должна была выполнить результат 1418 подтягивания (столько дней длилась война) и 34032 (столько часов длилась война) отжимания.

Вся Удмуртия отжималась и подтягивалась, приближая День Победы. 9 мая счетчики остановлены с перевыполненными результатами. Подтягивания - 2052 из 1418 (больше на 634). Отметим, что в акции приняли участие более 2 000 человек. Самому младшему участнику едва исполнилось 1,5 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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