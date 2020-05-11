2020-05-11T17:33:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Выплаты соцработникам в Ижевске из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит

Федеральную выплату установят с 15 апреля по 15 июля
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем послании, сегодня, 11 мая.

- Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты уже за прошедший апрель люди также обязательно получат, - сказал Путин.

Для медиков, работающих в соцучреждениях, доплата составит 40 000 рублей за двухнедельную смену.

- В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, 60 000 рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала - 25 000 рублей, а если они работают с заболевшими людьми - 35 000 рублей, - сказал президент. - Для младшего персонала - 15 000 и 20 000 рублей, соответственно. Для технического персонала -10 000 и 15 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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