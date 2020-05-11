Коронавирус в Ижевске, последние новости на 11 мая 2020 года: 6 новых случаев заражение вирусом

11 мая глава Удмуртии в соцсетях сообщил, что в республики зарегистрировали 6 новых случаев заражения коронавирусом (подробнее).

Что еще произошло:

- Со вчерашнего дня (10 мая) на территории поселка Новый Воткинского района ввели карантин. На границе установлен временный пропускной пункт. Въезд на территорию возможен только при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или справки с места работы.

- Медиагруппа «Центр» запустила акцию #ИжевскВместе для поддержки владельцев малого и среднего бизнеса, по которым больно ударила текущая ситуация из-за коронавируса. В сегодняшней подборке расскажем о том, как, не выходя из дома, можно вкусно поесть: о доставке продуктов, воды, тортов и готовых блюд.

- Самоизоляция – это отличный повод обновить свой интерьер. В очередной подборке – все, что может пригодится вам для ремонта!

На 17:00 индекс самоизоляции в Ижевске составил 2,7 балла из 5 возможных.

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