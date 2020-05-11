2020-05-11T16:08:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 11 мая 2020 года: 6 новых случаев заражение вирусом

Рассказываем, что произошло за день
Мария Хафизова
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

11 мая глава Удмуртии в соцсетях сообщил, что в республики зарегистрировали 6 новых случаев заражения коронавирусом (подробнее).

Что еще произошло:

- Со вчерашнего дня (10 мая) на территории поселка Новый Воткинского района ввели карантин. На границе установлен временный пропускной пункт. Въезд на территорию возможен только при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или справки с места работы.

- Медиагруппа «Центр» запустила акцию #ИжевскВместе для поддержки владельцев малого и среднего бизнеса, по которым больно ударила текущая ситуация из-за коронавируса. В сегодняшней подборке расскажем о том, как, не выходя из дома, можно вкусно поесть: о доставке продуктов, воды, тортов и готовых блюд.

- Самоизоляция – это отличный повод обновить свой интерьер. В очередной подборке – все, что может пригодится вам для ремонта!

На 17:00 индекс самоизоляции в Ижевске составил 2,7 балла из 5 возможных.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Нарисуйте дом своей мечты и выиграйте сертификаты в популярный детский магазин

Жители Удмуртии 9 мая установили «Рекорд Победы»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мне сказали: голод – ваша проблема»: музыкант из Петербурга оказался заперт в индийском отеле из-за коронавируса
По словам Степана Христанова, за просьбу принести лекарства владелец отеля угрожал ему палкой, а в ответ на попытку выйти из номера силой затолкал обратно и повредил колено
Новости 24
Президент России Владимир Путин заявил об окончании периода нерабочих дней
Единоразовые выплаты на детей в Ижевске в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Выплаты соцработникам в Ижевске из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит
Жители Удмуртии 9 мая установили «Рекорд Победы»
В МЧС Удмуртии рассказали подробности гибели двух рыбаков
Карантин ввели в поселке Новый в Удмуртии
Режим повышенной готовности сняли в удмуртском селе Пугачево
Почти 600 000 рублей лишился житель Удмуртии под предлогом допзаработка в сети
Шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии
Глава Ижевска рассказал, как в городе идет ремонт дорог
Взрывы в Удмуртии: жителям Пугачево разрешили вернуться домой вечером 10 мая
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказала о причинах расставания с молодым человеком
Взрывы в Пугачево в Удмуртии: жителей пока не пускают домой
Ижевский фотограф раскрашивает старинные снимки Удмуртии
В Ижевске ищут хромого дедушку без памяти
Взрывы в Пугачево в Удмуртии: вертолет проливает очаги возгорания
Женщина скончалась в Ижевске от коронавируса
19 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии
Грозы и усиление ветра ожидаются в Удмуртии