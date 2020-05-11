Единоразовые выплаты на детей в Ижевске в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Сегодня, 11 мая, к россиянам с новым обращением выступил президент России Владимир Путин. В своем выступлении от затронул и тему помощи семьям с детьми.
Так, президент отметил, что пособие по уходу за ребенком будет увеличено до 6 700 рублей. Помимо этого, Владимир Путин предложил выплачивать по 5 000 рублей семьям с детьми с апреля по июнь. Данная мера поддержки будет распространяться на каждого ребенка до трех лет.
Также с 1 июня семьи с детьми от 3 до 15 лет имеют право на выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Оформить заявления на вышеперечисленные выплаты можно, начиная с завтрашнего дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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