2020-05-11T17:17:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Президент России Владимир Путин заявил об окончании периода нерабочих дней

Страна переходит к этапу постепенного снятия ограничений
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин сообщил об окончании периода нерабочих дней. Это значит, что теперь страна переходит к этапу постепенного снятия ограничений. Президент отметил, что принятые ранее меры позволили сохранить жизни тысяч россиян.

- Благодаря заранее принятым мерам уже сохранены многие тысячи жизней, и конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, медсестрам, - сказал Путин.

При этом он обратил внимание, что выход из режима ограничений потребует значительного времени, но главы регионов смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений. Они также смогут приостанавливать деятельность предприятий, которые не обеспечивают соблюдение требований санитарной безопасности.

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Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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