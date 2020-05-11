Президент России Владимир Путин заявил об окончании периода нерабочих дней

11 Май 2020 2020-05-11T17:17:51+03:00

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Президент России Владимир Путин сообщил об окончании периода нерабочих дней. Это значит, что теперь страна переходит к этапу постепенного снятия ограничений. Президент отметил, что принятые ранее меры позволили сохранить жизни тысяч россиян.

- Благодаря заранее принятым мерам уже сохранены многие тысячи жизней, и конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, медсестрам, - сказал Путин.

При этом он обратил внимание, что выход из режима ограничений потребует значительного времени, но главы регионов смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений. Они также смогут приостанавливать деятельность предприятий, которые не обеспечивают соблюдение требований санитарной безопасности.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/778489" frameborder="0"></iframe> Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается.

ИСТОЧНИК KP.RU