Президент России Владимир Путин заявил об окончании периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин сообщил об окончании периода нерабочих дней. Это значит, что теперь страна переходит к этапу постепенного снятия ограничений. Президент отметил, что принятые ранее меры позволили сохранить жизни тысяч россиян.
- Благодаря заранее принятым мерам уже сохранены многие тысячи жизней, и конечно, решающая роль здесь принадлежит врачам, медсестрам, - сказал Путин.
При этом он обратил внимание, что выход из режима ограничений потребует значительного времени, но главы регионов смогут продолжать принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений. Они также смогут приостанавливать деятельность предприятий, которые не обеспечивают соблюдение требований санитарной безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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