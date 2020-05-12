Жителя Удмуртии оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима изоляции
В Удмуртии оштрафовали вернувшегося из Москвы жителя Глазова, который нарушил режим изоляции. Об этом сообщает пресс-служба глазовского районного суда.
16 апреля мужчина вернулся из Москвы и был обязан находится на 14-дневном карантине по месту жительства. Сотрудники полиции неоднократно к нему приходили и разъясняли, почему нужно оставаться дома.
- Он покинул место своего проживания на территории Глазовского района Удмуртии. И с 16 по 20 апреля находился на территории Московской области в городе Мытищи, - говорится в сообщении.
В отношении мужчины завели административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. На судебное заседание он не явился, просил дело рассмотреть в его отсутствие и сообщил, что признал свою вину.
Суд назначил ему административный штраф в 15 000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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