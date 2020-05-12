Бешеный кот напал на жителей Удмуртии

12 Май 2020 2020-05-12T08:53:33+03:00

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С начала 2020 года на территории Удмуртии зарегистрировано 8 случаев бешенства животных. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии региона.

Последний случай бешенства выявили в частном доме починка Постольский Малопургинского района. Кот напал сразу на троих жителей этого населенного пункта. Всем им пришлось обращаться в больницу, где людям провели лечебно-профилактическую иммунизацию против бешенства.

Управление ветеринарии напоминает, что при любом заболевании животного, особенно при выделении пенистой слюны, рвоты, проявлении агрессии к животным и людям или сильном беспокойстве, наличии параличей, судорог необходимо обратиться к ветеринарному врачу. Вакцинация животных против бешенства проводится бесплатно.

На сегодняшний день во всех неблагополучных пунктах республики по бешенству проводятся карантинные мероприятия. Карантин будет снят через два месяца после выполнения всех запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU