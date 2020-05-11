В МЧС Удмуртии рассказали подробности гибели двух рыбаков
Два рыбака погибли на водоемах Удмуртии. О подробностях ЧП, а также о правилах поведения на водных объектах, рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Удмуртии Алексей Анохин.
- Несмотря на действующие ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также запрет на эксплуатацию маломерных судов и рыбалку, к сожалению, на водных объектах республики произошло 2 происшествия с гибелью людей. Они произошли в течение недели, один - в Якшур-Бодьинском районе, второй - в Глазовском. Оба случая связаны с незаконной добычей рыбы.
Отметим, что на территории Удмуртии в настоящее время эксплуатация маломерных судов на период нереста рыб запрещена до 6 июня. Государственными органами, отвечающими за безопасность на воде, и волонтерами проводятся рейды, в том числе совместные. Нарушители привлекаются к административной ответственности.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Карантин ввели в поселке Новый в Удмуртии
Нарисуйте дом своей мечты и выиграйте сертификаты в популярный детский магазин
Безопасность на воде, Анохин Алексей Иванович.О безопасности на водных объектах региона рассказывает главный государственный инспектор по маломерным судам Удмуртии Алексей Анохин
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»