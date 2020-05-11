2020-05-11T13:44:08+03:00
Происшествия

В МЧС Удмуртии рассказали подробности гибели двух рыбаков

Оба случая связаны с незаконной добычей рыбы
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Два рыбака погибли на водоемах Удмуртии. О подробностях ЧП, а также о правилах поведения на водных объектах, рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Удмуртии Алексей Анохин.

- Несмотря на действующие ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также запрет на эксплуатацию маломерных судов и рыбалку, к сожалению, на водных объектах республики произошло 2 происшествия с гибелью людей. Они произошли в течение недели, один - в Якшур-Бодьинском районе, второй - в Глазовском. Оба случая связаны с незаконной добычей рыбы.

Отметим, что на территории Удмуртии в настоящее время эксплуатация маломерных судов на период нереста рыб запрещена до 6 июня. Государственными органами, отвечающими за безопасность на воде, и волонтерами проводятся рейды, в том числе совместные. Нарушители привлекаются к административной ответственности.

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Безопасность на воде, Анохин Алексей Иванович.О безопасности на водных объектах региона рассказывает главный государственный инспектор по маломерным судам Удмуртии Алексей Анохин

ИСТОЧНИК KP.RU

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