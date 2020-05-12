Троих руководителей предприятия в Ижевске осудят за денежные махинации

12 Май 2020 2020-05-12T16:46:24+03:00

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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников предприятия. Их обвиняют в получении подкупа в значительном и крупном размере, а одного из обвиняемых еще и в отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Установлено, что 32-летняя, 60-летняя женщины и 45-летний мужчина, в разные периоды занимающие руководящие должности на предприятии в подразделениях материально-технического обеспечения, несколько лет получали от коммерческих структур подкуп за содействие в интересах компаний. Общая сумма незаконно полученных вознаграждений составила 1 209 200 рублей, - сообщает пресс-служба.

Деньги переводили на личные банковские карты обвиняемых, а позже легализовывали по их указанию. В рамках расследования были проведены обыски, изъята необходимая документация, допрошены свидетели. Обвиняемые полностью признали вину и возместили причиненный ущерб.

Уголовные дела направлены в суд, теперь обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU