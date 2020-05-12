2020-05-12T14:05:13+03:00
Коронавирус Covid-19

С 12 мая медработникам в Удмуртии начнут выдавать продуктовые наборы

Указ подписал глава республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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С 12 мая медработникам Удмуртии будут выдавать продуктовые наборы. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

- С 12 мая до особого распоряжения еженедельно предоставлять продуктовые наборы медработникам медорганизаций, перепрофилированных для работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, - говорится в тексте документа.

Продукты будут выдавать в целях дополнительной господдержки врачей, которые работают с «коронавирусными» пациентами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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