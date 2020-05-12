С 12 мая медработникам в Удмуртии начнут выдавать продуктовые наборы
С 12 мая медработникам Удмуртии будут выдавать продуктовые наборы. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.
- С 12 мая до особого распоряжения еженедельно предоставлять продуктовые наборы медработникам медорганизаций, перепрофилированных для работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, - говорится в тексте документа.
Продукты будут выдавать в целях дополнительной господдержки врачей, которые работают с «коронавирусными» пациентами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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