С 1 мая предприниматели Удмуртии могут подать документы в налоговую для получения субсидии

12 Май 2020 2020-05-12T16:49:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Четыре с половиной тысячи заявлений на получение субсидии поступило в Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртии от предпринимателей, пострадавших во время пандемии. Как сообщила в эфире радио «КП-Ижевск» (107,6 FM, 12+) начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по республике Марина Еланцева, получить помощь от государства могут авиа- и автоперевозчики, представители сферы туризма, общественного питания, культуры и спорта.

Как пострадавшим от пандемиии предпринимателям Удмуртии получить субсидию? 00:00 00:00

На одного работника выплачивается 12130 руб., причем субсидию возвращать не нужно. Если у предпринимателя нет работников, например, он ИП, то такую субсидию можно получить на себя самого. В какие сроки будут выплачены деньги и как все это правильно оформить, слушайте в нашем подкасте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Троих руководителей предприятия в Ижевске осудят за денежные махинации.

- Жара прошла, достаем зонты и куртки. На неделе в некоторых районах Удмуртии ожидаются заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU