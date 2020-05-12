С 1 мая предприниматели Удмуртии могут подать документы в налоговую для получения субсидии
Четыре с половиной тысячи заявлений на получение субсидии поступило в Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртии от предпринимателей, пострадавших во время пандемии. Как сообщила в эфире радио «КП-Ижевск» (107,6 FM, 12+) начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по республике Марина Еланцева, получить помощь от государства могут авиа- и автоперевозчики, представители сферы туризма, общественного питания, культуры и спорта.
Как пострадавшим от пандемиии предпринимателям Удмуртии получить субсидию?
На одного работника выплачивается 12130 руб., причем субсидию возвращать не нужно. Если у предпринимателя нет работников, например, он ИП, то такую субсидию можно получить на себя самого. В какие сроки будут выплачены деньги и как все это правильно оформить, слушайте в нашем подкасте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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